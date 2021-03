Israël, la vie après le virus

En Israël, c’est le début du monde d’après. Le pays a tourné la page des confinements à répétition. Grâce à une campagne de vaccination à marche forcée, plus de 60% de ses neuf millions d’habitants ont déjà reçu leur première dose. Presque plus personne ne porte plus de masque, en théorie, encore obligatoire. Avec un taux de contamination plus bas, cette restriction devrait être levée dans les prochains jours. Israël est officiellement le premier pays au monde à sortir de la pandémie. Un aperçu de ce qui nous attend peut-être bientôt. Mais au-delà de l’exemplarité du modèle israélien, quel est le revers de la médaille ? Car il y a un prix à payer. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.