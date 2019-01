Ces 5 dernières années, Maître Gims est l’artiste qui a vendu le plus d’albums en France derrière Johnny Hallyday. Il nous reçoit chez lui, dans son immense villa de Marrakech, la ville où il réside avec sa femme et ses 6 enfants. Un portrait intime où il aborde la religion, son rapport avec la France et ne cache reine de son train de vie…