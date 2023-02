"J'ai épousé un condamné à mort" : le témoignage émouvant de Claudine Clark

Sur la peau de Claudine, sont tatoués le numéro d'écrou de Ronald, son homme, et leur date de mariage. Elle se lance avec un projet fou, en commençant à échanger avec un condamné à mort aux États-Unis et finit par l'épouser. Ronald Wayne Clark a été condamné à mort pour deux assassinats perpétrés à trois mois d'intervalle. Les deux ont commencé à s’écrire tous les jours. Les sujets ont tout d'abord tourné autour de la peine de mort et les conditions d’isolement cellulaire du prisonnier. Au fil des échanges, Claudine a commencé à tomber amoureuse, attirée par son âme et son moi profond. Elle a fini par être convaincue que c’était l’amour de sa vie. Elle a donc divorcé de son conjoint et a décidé de partir rencontrer Ronald aux États-Unis. Au niveau de la famille, la mère de Claudine a eu du mal à encaisser le fait que sa fille sorte avec un meurtrier. Avec ses enfants, qui sont encore très jeunes, Claudine essaie de répondre à leurs questionnements à la façon la plus limpide possible, pour qu’ils puissent comprendre la situation, tout en tenant compte de leurs âges. À aucun moment, Claudine n’a regretté, ni douté de son choix de vie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.