Ses chansons sont sur toutes les lèvres. On la croit Américaine ou Sud-Africaine. Elle est en réalité Toulousaine… Inconnue il y a encore 2 ans, Jain a été sacrée meilleur artiste féminin lors des Victoires de la musique en février dernier. De son enfance entre Dubaï, Abou Dhabi et le Congo, cette artiste de 25 ans, surdouée et inclassable, se raconte dans le portrait de la semaine.