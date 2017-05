Jalousie meurtrière : Pascal, 28 ans, mort parce qu’il aimait  

Pascal avait 28 ans et était amoureux. En novembre dernier, il a été tué chez lui d’une balle de fusil de chasse sous les yeux de Laura, sa compagne. L’unique suspect ? Thomas, un de ses amis et… ex-petit ami de Laura. Le jeune homme, âgé de 24 ans, n’aurait pas supporté la relation amoureuse entre Pascal et Laura. Pour la première fois, la jeune femme témoigne et raconte l’horreur de cette jalousie meurtrière.