A l’approche de Noël, le petit village de Janvry dans l’Essonne accueille 90 000 visiteurs pour un marché de Noël unique en France. Moins commercial, plus authentique, avec ses manèges gratuits faits de bric et de broc, son vin chaud maison, l’événement est entièrement monté par les habitants du village, tous bénévoles. A l’origine de ce projet fou, le plus passionné d’entre eux, le maire de la commune.