Japon : la passion des enfants sumotoris

Les sumos ne sont pas des hommes au Japon. Il se dit qu'ils descendent en droite ligne des dieux. Le premier mesurait même, selon la légende, 2,58 mètres. Depuis le XVIIème siècle, ils ne sont que 73 à avoir obtenu le titre suprême de yokozuna. 73 lutteurs vénérés par les Japonais, qui assistent par milliers à toutes les cérémonies dans la pure tradition shintoïste. Ryuga a transformé son obésité en atout. Aujourd'hui sa famille l'encourage à manger autant qu'il en a envie, car son surpoids, 130 kg à onze ans, fait sa force dans l'art du sumo. Mais pour devenir un sumotori de légende, les sacrifices sont énormes dès le plus jeune âge. Trois fois par semaine, Ryuga est soumis à des exercices dignes d'un camp militaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.