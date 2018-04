SEPT À HUIT - Le Japon affiche le taux de natalité le plus bas au monde et à ce rythme, ce pays de 127 millions d’habitant aura totalement disparu d’ici 400 ans… Voyage spectaculaire dans un pays où les hommes et les femmes ne se rencontrent plus. Retrouvez l'intégralité de Sept à Huit, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.