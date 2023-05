Jardinerie en famille : des fleurs, des animaux, des barbecues…

Dans une jardinerie indépendante, la famille de Jonathan était venu acheter de la ciboulette et des plants de tomates. Très vite, c’est un autre rayon de la caverne d’Alibaba du printemps qui attire les enfants, l’animalerie. Il est impossible d’échapper à un achat. Les emplettes sont terminées, sauf qu’un autre rayon va appeler les enfants. Dans le magasin, ils peuvent tout tester. Jonathan hésite, mais ne cèdera pas sur le toboggan. Sa fille Amélys et son fils Nathan auront tout de même le dernier mot, avec un paquet de balles et un nécessaire de bricolage. Le total du panier est de 27 euros. La jardinerie tarnaise, l’autre monument d’Albi, réalise, avec trois magasins, 18 millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 100 salariés. C'est la réussite d’une famille d’autodidacte, les Bousquet qui, depuis près de 50 ans, règnent sur les végétaux dans la région. Une jardinerie devenue, au fil du temps, un supermarché des beaux jours, avec son animalerie, son mobilier d’extérieur, son incontournable espace barbecue, 9 000 m², où le magasin se bat sur tous les prix. Quel est son secret pour être moins cher que les enseignes nationales pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs ? C’est l’histoire d’un nain de jardin qui nargue les géants verts de la distribution. Dans la famille Bousquet, Guillaume, le petit-fils, a un bac pro comme seul diplôme en poche. Son stratagème le plus payant, c’est ce qu’il appelle “le serpent”. Une fois à l'intérieur, il est difficile d’en sortir. Résultat : le panier moyen dans la jardinerie est de 50 euros, dix euros de plus que chez ses concurrents. Mais la bataille la plus intense se joue sur le terrain du pouvoir d’achat à coup de centimes. Chaque jour, Guillaume vérifie une grande partie des 25 000 références du magasin. Il veut rester le moins cher. Et dans la guerre des prix, l’une de ses bottes secrètes, c’est d’acheter local et sans intermédiaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.