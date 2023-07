"Je garde des vestiges de timidité" : les confidences de Pierre Niney

Décontracté, souriant, pétri d'intelligence, avec la même aisance dans la vie, sur scène et à l'écran. Depuis qu'on le connaît, on présente Pierre Niney comme un prodige. Plus jeune pensionnaire de la Comédie-Française à 21 ans, plus jeune acteur à recevoir un César dès son premier grand rôle, "Yves Saint-Laurent", à 25 ans. Celui qui, sur les bancs de l'école, "n'a jamais été premier de la classe", juge aujourd'hui "très important de ne pas se prendre au sérieux, de faire le pas de côté pour regarder la réalité un peu différemment". Au fil de choix de personnages éclectiques, il assume également un visage plus "déjanté". De cet enfant réservé, effrayé par les activités collectives et paradoxalement bien plus à l'aise sur les planches, il garde "des vestiges de timidité" : "Même aujourd'hui, je peux aller réciter un texte devant 900 personnes sur un plateau de théâtre, mais je peux être à moitié tétanisé à l'idée d'appeler la réception d'un hôtel pour demander de l'eau", constate le jeune homme. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.