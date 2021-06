"Je ne m’arrêterai jamais de parler" : le témoignage poignant de Mila

Sa vie et celle de ses parents sont devenues un enfer. Mila, cette lycéenne qui dans un mouvement d'humeur a rudement critiqué l'islam sur un réseau social. Et depuis plus d'un an et demi, ultra protégée, déscolarisée, confrontée à d'incessantes menaces de mort. Fatiguée, esseulée, avec le sentiment d'être abandonnée à son statut de fugitive, Mila ne renie rien pourtant de son propos. La loi en France autorise le blasphème, même si dans les faits, l'adolescente le paie au prix fort. Découvrez le témoignage saisissant et exclusif dans le portrait de la semaine. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.