Édouard Philippe, mon choix pour la Présidentielle

Ces trois années passées à Matignon ont fait du maire du Havre l'une des personnalités politiques préférées des Français, mais aussi un homme dont chacune des déclarations est épiée, disséquée, notamment dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Ce dimanche, Édouard Philippe dévoile clairement ses intentions pour ce scrutin. L'ancien Premier ministre fend l'armure et nous parle aussi de sa famille, de son enfance, de sa vocation, mais aussi des moments éprouvants qu'il a eu à vivre quand il était Premier ministre. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.