"Je suis chef de village" : Yannick Noah raconte sa nouvelle vie au Cameroun dans "Sept à Huit"

Il a bien quelques cheveux blancs supplémentaires, mais son regard et son sourire n'ont pas changé. Depuis l'an dernier, Yannick Noah est retourné vivre là où il a grandi, au Cameroun. Il a retrouvé le village de son enfance, Etoudi, désormais devenu un quartier de la capitale Yaoundé. "C’est la vie qui veut ça. Retourner au Cameroun a été très fort pour moi. Je reconstruis cette partie de moi, qui était abandonnée et vide", confie le chanteur à Audrey Crespo-Mara. Il occupe un rôle particulier sur la terre de ses ancêtres. "La tradition veut que le petit-fils devienne le chef du village. Je suis donc le chef du village. C'est peut-être une dizaine de milliers de personnes", explique-t-il. "Pour moi, c’est un peu étrange parce que je me sens très français. [...] Mon rôle consiste à aider comme je peux", ajoute le Franco-Camerounais de 61 ans. Malgré son éloignement, l'ancien champion n’oublie pas le tennis. "Le fait que je sois capitaine de l’équipe de France (de Coupe Davis) comptait beaucoup pour maman. Elle entendait trop souvent que j'étais un "noir". [.. Que son fils chante la Marseillaise, c’était très important pour elle. Donc, je chantais d'autant plus fort", se souvient-il. Dans un tout autre registre, Yannick Noah donne également son avis sur l'actualité politique brûlante du moment. Lui qui a longtemps été l'une des bêtes noires du FN a signé, avant la dernière élection présidentielle, une tribune appelant à voter pour Emmanuel Macron. "Je suis métis. Mon destin, c’est de rassembler", justifie-t-il. Voir l'intégralité de cet entretien dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.