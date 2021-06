"Je suis un enfant du peuple de France" : Entretien à cœur ouvert avec Gims

Le souvenir des ecchymoses laissé par une enfance de migrant sans papier trimballé de squat en squat, le goût du défi relevé au Stade de France qu'il a rempli de 72 000 spectateurs, mais déjà l'envie d'un grand concert en costume à l'opéra Garnier. La reconnaissance aussi pour un peuple de France dont il se sent issu. Voilà, tout ce que cachent les lunettes noires de Gims. Le chanteur rappeur aux six millions d'albums vendus se confie à Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.