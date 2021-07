Jean-Claude Van Damme nous parle à cœur ouvert

Jean-Claude Van Damme n'a pas changé. Il a toujours cette part de fantaisie, de folie et d'autodérision. Il tient toujours ces propos énigmatiques entre Français, Anglais et Flamand. Ce champion d'arts martiaux est devenu une star à Hollywood. Un acteur qui nous dévoile un autre visage, celui d'un homme fragile et pudique. Mais devant nos caméras, il a improvisé une des prises qui ont fait son succès au cinéma. Jean-Claude Van Damme est notamment revenu sur son âge, mais l'acteur est aussi de passage pour son dernier film, "Le Dernier Mercenaire". Une production dans laquelle il incarne le rôle d'une légende des services secrets disparus depuis des années. Un personnage qui fait son retour pour sauver son fils d'une opération mafieuse qui risque de lui coûter la vie. Et ce fils, il ne l'a jamais rencontré. Pour Jean-Claude Van Damme, c'est surtout une comédie d'aventure à la Belmondo. Et il en parle avec Audrey Crespo-Mara. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.