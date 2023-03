Jean Dujardin, rien ne sert de courir

Il a beau être le seul acteur français à décrocher un Oscar, Jean Dujardin reste discret, chaleureux, sans prétention, n’ayant pas de rêve d’Amérique. Il préfère la France rurale. En incarnant “L'écrivain voyageur” de Sylvain Tesson, en marchant comme lui à travers notre pays pour les besoins d’un film, il est finalement tel qu’en lui-même. “Qu’est-ce qu’on peut faire face à un fantasme ? La messe était dite. Vous savez l'Oscar ! Vous devez forcément quitter ce pays. Et bah non ! Comme on attend, il a eu l’Oscar, il va forcément péter les plombs. Et bah non ! On n’est pas du tout obligé de péter les plombs si on est à peu près éduqué, si on n'est à peu près pas trop con. Encore qu’il peut nous arriver de traverser cette bêtise, mais l’arrogance, le snobisme, moi je ne veux pas être le plus riche. Ça va très bien ce métier, ça allait très bien avant l’Oscar. Ça va très bien encore parce que j'essaie d’être cohérent avec mes choix, mais ça n’a jamais été le Graal”. Selon lui, ce qui le définit le mieux, c’est “Acteur populaire français”. Populaire, ce n’est pas vulgaire. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.