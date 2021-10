Jean-Paul Rouve et la marque de son enfance

Jean-Paul Rouve est devenu l'une des grandes figures du cinéma populaire. Cette consécration n'est pas liée au hasard, car cet enfant d'un ouvrier et d'une fille de la bourgeoisie dunkerquoise s'est forgé une personnalité et a tracé son chemin à partir de ses complexes, de ses frustrations et de ses rêves. Son chien, un jack Russell au calme olympien, n'est jamais loin, comblé par une Jean-Paul Rouve aux petits soins avec tous ceux qui l'entourent. Pudique, comique, mélancolique, ce gosse de Dunkerque s'est habitué à sa popularité au fil des années. Une renommée absolue que lui ont apportée "Les Tuches". Avec douze millions d'entrées en dix ans, cette grande comédie populaire est devenue un vrai phénomène. Ce grand timide se confie à nous comme rarement. Il nous parle de ses parents, de son enfance, de ses débuts et de son actualité. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.