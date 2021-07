Jeff Panacloc, à double voix

Déjà douze ans de vie commune entre Jeff Panacloc, le ventriloque et Jean-Marc, sa marionnette. Un duo de choc. Autant, l'un est zen et réservé. Autant, l'autre est envahissant. Entre les deux, un lien indéfectible qui n'a fait que se renforcer au fil de ces longs mois sans scène. Bref, c'est le grand amour. Enfin, presque ! Jeff et Jean-Marc sont-ils deux facettes d'un même esprit ? Sont-ils vraiment distincts l'un de l'autre ? Ça peut se poser quand on les regarde en interview. Même Jeff Panacloc, le marionnettiste ventriloque de Jean-Marc, semble avoir des doutes. Un duo troublant, qui sort renforcé du confinement. Comment Jeff Panacloc a quitté le métier d'électricien, qui ne l'inspirait pas, pour réaliser ses rêves de célébrité ? Comment Jeff et Jean-Marc s'accompagnent-ils ? Évoluent-ils ensemble depuis douze ans ? Et quels sont leurs nombreux projets ?