Jeunes autistes et trisomiques en cuisine

Dans ce restaurant de tartes et salades, l'accueil peut être excentrique, les clients un peu perplexes. Sept des neuf salariés présentent un handicap mental ou cognitif. C'est l'une des 800 entreprises dites adaptées de France. Elle doit être rentable comme n'importe quelle société tout en employant 80 % de ses salariés en situation de handicap. Ils sont tous payés au SMIC, soit 10 euros brut de l'heure. Noah, à l'accueil des clients et au service peut déstabiliser par sa bonne humeur un peu décalée et son franc-parler. Pauline peut tarder à comprendre une commande, mais le restaurant En 10 saveurs assume. L'établissement offre le temps d'un repas une meilleure compréhension de la différence. Pour eux, le défi côtoie la fierté de travailler comme tout le monde. Ils sont tous en stage ou en période d'essai, et espèrent être embauchés en CDI. Ce serait leur tout premier emploi. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.