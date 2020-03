Joël Le Scouarnec, l'ombre d'un prédateur

Découvrez le vrai visage du Docteur Le Scouarnec, soupçonné d'avoir abusé un peu moins de 350 enfants. À quelques jours du procès sur cette affaire de pédophilie, notre équipe vous révèle des témoignages exclusifs et inédits de certains de ses proches, qui connaissaient ses penchants pédophiles. Les écrits qu'il a confinés dans un carnet intime, amplifiant la dérive perverse de cet ancien chirurgien, seront également au cœur des débats. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.