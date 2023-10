Alcool, rupture… Un an après le meurtre de Lola, son père confie sa douleur dans "Sept à Huit"

L'affaire Lola a marqué l'actualité en 2022. Le corps de la fillette de douze ans avait été retrouvé dans une malle, devant l'immeuble parisien où elle vivait avec sa famille. Comment peut-on se relever d'un tel drame ? Johan Daviet, le père de Lola, n'y est pas encore arrivé. Il nous reçoit chez sa mère, là où il est retourné vivre depuis la tragédie. En apprenant le drame, "je pète les plombs...je pète un câble... Je veux voir ma fille, on me le refuse. Mais sur le coup, vous ne le comprenez pas, parce qu'on vous apprend que votre fille est décédée et vous ne pouvez pas la voir. Pour ma femme, c'est encore pire", raconte-t-il. Un an après, il dit vivre "très mal" le deuil de sa fille. "En vérité, la présumée coupable n'a pas enlevé que la vie de ma fille, elle a enlevé une famille complète. Avec ma femme, on est en divorce. Je le vis très mal, parce que j'adore ma femme", confie Johan Daviet, les larmes aux yeux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.