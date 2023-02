Julie Briant, des enfants à tout prix

Dès son premier regard, elle vous renverse. Incroyablement pétillante, Julie sait pourtant, depuis l'enfance, qu'elle est atteinte de la mucoviscidose. Mais elle a toujours refusé d'avoir comme seul projet de vie celui de mourir jeune. À 27 ans, elle a la fureur de vivre d'une jeune femme dont le temps est compté et qui veut prouver que les pires prédictions peuvent ne pas se réaliser. "J'ai une maladie génétique mortelle qui s'appelle la mucoviscidose. Ce sont des mucus qui sont très épais et qui collent aux poumons, aux voies respiratoires. Et du coup, respirer, c'est compliqué", décrit la jeune femme. En moyenne, l'espérance de vie est "aux alentours des 40-45 ans à peu près", précise-t-elle. À l'approche de ses 15 ans, son pneumologue lui tient un discours très cash, qui ne va pas lui plaire et qui va la marquer à vie. "Que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturellement, que ce sera un combat, que ce serait très compliqué. Et effectivement pour moi, ça a été un coup dur de me dire que je n'aurais pas d'enfant", confie-t-elle.