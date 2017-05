Karim Braire a grandi dans un quartier populaire d’Orléans. Une adolescence entre deal et grisaille des murs de sa cité. Un jour pourtant, à18 ans, il tombe par hasard sur un magazine de surf. Plus qu’un déclic c’est un séisme dans son esprit : il deviendra surfeur. Lui qui ne sait pas nager, et habite à des centaines de kilomètres de la mer va accomplir l’impensable pour y arriver, et vivre de sa passion.