SEPT À HUIT - On lui avait dit qu’il était trop jeune pour se lancer sur les planches. Il l’a fait quand même, à 16 ans… On lui a dit qu’il ne durerait pas. A 26 ans, il est encore là et compte déjà une quinzaine de films et 4 spectacles. Dans le portrait de la semaine Kev Adams évoque son tout dernier rôle au cinéma et raconte comment lui est venue sa vocation précoce.