Kidexpo, la nouvelle foire aux jouets

Depuis deux ans, les amateurs de jouets ont été privés du salon, à cause de Covid. Alors cette année 2022, dès l'ouverture à 9h30, les visiteurs sont nombreux. Sur les lieux, chaque marque a son astuce pour attirer les familles sur son stand. Une peluche géante, une photo, et une foule de jeux concours. L'an dernier, les Français avaient dépensé plus de 70 milliards d'euros pour leurs cadeaux. Cette année, dans un contexte économique plus difficile, le chiffre pourrait être 10% plus bas. Mais tout de même, la période va représenter entre 30 et 50% du chiffre d'affaires annuel pour les fabricants de jouets. Ils sont donc tous présents au salon Kidexpo, les stars et les petites entreprises qui se lancent. Le Kidexpo est aussi un salon crucial pour les artisans, qui espèrent vendre leurs premières créations. Mais aussi pour les géants du secteur. Comme l'Américain Hasbro. Noël c'est 60% de ses ventes annuelles, avec des marques iconiques comme Trivial poursuite, Peppa Pig ou la licence Marvel. Le prix est le point noir sur lequel les créateurs vont devoir convaincre. Désormais, il faut aussi séduire les influenceurs, venus tester des nouveautés pour ensuite en faire la promotion sur les réseaux sociaux. À part eux, il y a les vrais experts et spécialistes du jouet : les enfants, des familles membres du jury, qui vont voter pour les étoiles du jouet de l'année. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.