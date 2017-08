L'arche de Doué  

Louis, cafetier, avait une passion pour les animaux. En 1961, il achète une carrière en friche au cœur du Maine et Loire avec une idée folle : créer un zoo au milieu de nulle part. Depuis, son fils, puis son petit-fils développent le "bioparc" de Doué la Fontaine avec un objectif : sauver les espèces menacées en les faisant se reproduire en captivité. Girafes du Niger, loutres géantes de Colombie, ours à lunette du Pérou, Rhinocéros noir : vétérinaires et soigneurs accompagnent une centaine de naissances chaque année.