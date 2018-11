L'empereur du sac à main

Sophie Paris, toutes les femmes indonésiennes connaissent. Cette marque de vente par correspondance comme La Redoute en France, fondée il y a 24 ans, est devenue là-bas une institution. Sous cette marque, Bruno Hasson, un Français de 52 ans, a bâti un incroyable empire et fait aussi la fortune de ses vendeuses. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.