L'ombre ou la mort

Elle parle pour la première fois de sa vie clandestine. Celle qui a permis l'interception d'Abdelhamid Abaaoud, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015, vit depuis sous une nouvelle identité, protégée 24h/24 par la police. Menacée par Daesh, elle vit désormais un enfer, coupée de ses proches et obligée de changer de résidence régulièrement. Un destin auquel elle ne peut plus échapper et qu’elle partage avec son compagnon et ses enfants. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.