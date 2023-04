La blessure d'enfance de Vincent Lagaf'

Vincent Lagaf' a été pendant près de 15 ans l'un des animateurs télés préférés des Français. Et Lagaf' ne s'est pas toujours prénommé Vincent. Sa mère biologique l'avait baptisé Franck six mois avant de le confier à l'assistance publique. Franck a passé l'essentielle de sa vie à chercher cet amour maternel qui lui a été retiré bébé. Un amour qu'il n'a jamais ressenti avec ses parents adoptifs. Écoutez comment sa quête a fini par payer. Un portrait de la semaine fort et émouvant. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.