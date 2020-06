La Camargue, une région aux deux visages

La Camargue est une région de contrastes. D'un côté, son parc naturel régional qui abrite plus d'animaux, notamment des oiseaux migrateurs, que d'être humain. De l'autre, sa côte à l'activité intense entre ses campings, ses marinas à l'américaine et ses plages qui attirent de nombreux touristes aux beaux jours. Entre culture gitane et kitesurf, nos équipes vous dévoilent les deux visages de la Camargue. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.