La collection d'art de François Pinault ouvre au public

François Pinault est l'un des hommes les plus riches de la planète. Il possède la plus grande collection d'art contemporain du monde. Elle regroupe dix mille œuvres qu'il connaît par cœur et défend avec passion, comme celle du plasticien Français, Bertrand Lavier. Le milliardaire aurait acheté l'œuvre cinquante mille euros. Certains amateurs d'art y voient une tête d'éléphant avec les yeux, la trompe et les oreilles, ou encore un masque africain. Ce fils de paysan, il a créé un empire du luxe et il est devenu la troisième fortune française. Après l'Italie, c'est à Paris qu'il s'offre un écrin pour présenter ses œuvres et ses coups de cœur. Un nouveau musée dont le vernissage a été effectué le soir du mercredi 19 mai 2021, sans champagne ni petit fours, crise sanitaire oblige. Le gotha mondain ne voulait pas rater l'événement. Nous y avons notamment aperçu Claire Chazal, Bernard-Henri Lévy, Arielle Dombasle. Une invitée d'honneur y était également, la première dame, Brigitte Macron. En outre, de nombreuses personnalités politiques de premier plan y étaient. De droite comme de gauche, on y croisait des ministres du gouvernement et même un ancien président. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.