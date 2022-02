La Cordée à Roubaix, l’école de la différence

Un collège où l’on ne s’arrête pas sur les différences, où l’on mise, au contraire, sur le commun. Le drapeau bleu-blanc-rouge, la Marseillaise, le port de l’uniforme et le savoir transmis à l’ancienne sont les fondamentaux de l’école La Cordée à Roubaix. L’établissement privé accueille une centaine d’élèves dont le rapport à l’école est parfois compliqué, en arrivant. Il faut toute la passion, la patience, la créativité du directeur, Niels Villemain, pour aider certains collégiens à reprendre pied. La semaine commence par un rituel d’un autre temps : quinze minutes de discours du directeur devant les 100 élèves de l’école , de la maternelle à la troisième. Cet établissement privé, non religieux, accueille 80% d’enfants musulmans. Coût de la scolarité : 60 euros par mois. Les élèves les plus méritants de la semaine ont l’honneur de lever le drapeau. L’hymne de La Cordée, d’abord, puis La Marseillaise. Notre équipe a passé une semaine dans cette école pas comme les autres, une école de la première chance qui ambitionne de donner de la base solide. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.