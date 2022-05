La Coupole, la renaissance d'une brasserie mythique

Des produits de grande qualité dignes d'un restaurant gastronomique, alliée à la simplicité généreuse de la cuisine de brasserie, c'est la recette du succès de La Coupole. Au plus bas il y a quelques années, l'établissement a été relancé par Pierre Daridan. Il revisite l'âge d'or de la brasserie avant-guerre et supervise une organisation millimétrée, en salle comme en cuisine. La Coupole renaît de ses cendres. Cette institution parisienne a été rachetée en 2017 par un géant de la restauration. Nouvelle carte, nouveau tarif et un concept à la mode joués avec l'histoire du lieu, les années folles, dans un quartier qui fut le centre des nuits parisiennes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.