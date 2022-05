La course aux sensations fortes du Futuroscope

Cela fait trente ans que le Futuroscope joue la carte de la science et du futur dans ces 22 bâtiments. Dans les années 2000, soumis à la concurrence de Disneyland, du Parc Astérix et du Puy Du Fou, et menacé de ringardisation, il change de stratégie et investit dans des attractions à sensations fortes. Grand huit, réalité virtuelle, écrans immersifs surdimensionnés, … Depuis, pour augmenter le nombre de visiteurs chaque année et son chiffre d’affaires, divisé par deux pendant la crise du Covid, il doit en permanence innover. Il cherche surtout à allonger la durée moyenne de séjour de ses visiteurs. Il lui manquait donc plusieurs hôtels. La Station Cosmos est le premier à sortir de terre. De l’extérieur, tout va bien. Il semble posé sur une planète à la terre rouge. Mais à l’intérieur, dix jours avant l’ouverture, le décor de station spatiale n’est pas encore à la hauteur. Les deux responsables du chantier doivent se battre avec certains de leurs prestataires. Le bâtiment a coûté plus de 20 millions d’euros. Il comprend aussi un restaurant inédit en France, en rodage. Des privilégiés ont découvert en avant-première la toute nouvelle attraction du Futuroscope, les Chasseurs de tornades. Pour l’occasion, Rodolphe Bouin, le grand patron du parc, s'est glissé dans la foule pour savoir si son investissement enthousiasme les visiteurs. Ils ont été installés sur une immense plateforme entièrement mobile. On y retrouve 120 sièges au milieu du plus grand écran LED d’Europe. Il fait 470m². La plateforme est posée sur un gigantesque système de vérin hydraulique. Elle peut tourner sur elle-même jusqu’à 30km/h. Effets spéciaux, de la fumée, de vraies flammes, des projections de pluie, et huit énormes ventilateurs qui s’occupent du vent. À la sortie, le retard dans la file d’attente semble oublié. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.