La féerie de Noël au château de Vaux-le-Vicomte

Parents, grands-parents, enfants et petits-enfants, toute la famille du Château de Vaux-le-Vicomte prépare de somptueuses fêtes de fin d’année. Une fête de famille mais pas seulement. Elle ouvre pour l’occasion aux visiteurs un lieu féerique, l’un des plus beaux châteaux de l'Hexagone, chef d’œuvre du XVIIIe siècle, décoré et revisité à l’heure de noël. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.