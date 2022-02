La ferme dans mon assiette grâce au supermarché des agriculteurs

C'est l'un des regroupements d'agriculteurs les plus aboutis de France. Dans l'Est, Cœur Paysan est une petite chaîne de supermarchés qui permet à des dizaines d'exploitants d'échapper à l'emprise de la grande distribution et des industriels de l'alimentaire. Un supermarché atypique qui appartient aux producteurs qui l'approvisionnent. L'enseigne Cœur Paysan a ouvert en 2016 dans un ancien Lidl. Dans ses trois magasins, les vendeurs sont les agriculteurs. Ils fixent, eux-mêmes, leur prix. On y trouve de la viande, des légumes frais, mais aussi des produits alimentaires transformés et de la cosmétique, à des prix équivalents à ceux des grandes surfaces. Il réalise désormais trois millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, autant qu'une moyenne surface de taille équivalente. Pour mettre fin à l'anonymat alimentaire, les 47 producteurs s'affichent en photo à l'entrée. Les petits producteurs sont tous installés dans un rayon de 50 kilomètres autour de Colmar. Comment gèrent-ils la fixation de leur prix et leur magasin ? Quelle ficelle marketing emprunte-t-il aux grandes surfaces ? Quelles sont les limites de leur modèle ?