La fièvre verte ou le boom des jardins et des potagers

Un Français sur trois est passionné par le jardinage. Potager ou jardin d'ornement, cette fièvre verte touche autant les villes que les campagnes. Un business florissant et des magasins à la limite de la rupture de stock. Une ruée vers les pépinières est née pendant la crise du Covid. Grâce aux plants de potager, considérés comme un achat de première nécessité, ces magasins sont restés ouverts à partir de mai 2020. Depuis quelques semaines, c'est la course dans les magasins spécialisés, car beaucoup de Français se redécouvrent une passion pour le jardin. Cette fièvre verte aide certains foyers à faire des économies substantielles dans leurs achats alimentaires. Aujourd'hui, les adultes adeptes du jardinage entraînent parfois leurs enfants. Et dans cette activité, les tablettes et les smartphones ne s'invitent que pour visionner les stars du jardinage. En effet, la fièvre verte a aussi propulsé la carrière de jeunes paysagistes. Certains sont devenus des stars sur les réseaux sociaux. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.