La flambée des surgelés : les recettes du roi du congélo

Une livraison express d'un repas dans les rues de la capitale. Dans la glacière, il n'y a pas de plat provenant d'un restaurant mais des barquettes surgelés commandées dix minutes plus tôt dans l'un des 120 magasins parisiens du leader du marché du froid dans l'Hexagone. Cette livraison express à domicile est la nouvelle expérimentation de Picard, leader français des produits surgelés. Piquée par la concurrence des plateformes de livraison de repas via Uber Eats ou Deliveroo, l'enseigne ne veut pas rater ce tournant dans les nouvelles habitudes des Français. Elle veut aussi conserver les 500 000 nouveaux clients qui se sont rués dans les magasins depuis le premier confinement. C'est donc l'un des grands gagnants de la crise sanitaire. Fermeture des restaurants, des cantines, les confinements ont fait exploser les ventes du leader des surgelés en France. Pour garder un maximum de ses nouveaux clients, Picard propose de nouveaux services et de nouveaux produits. Découvrez comment l'entreprise s'est adaptée au doublement des commandes en ligne mais aussi à une clientèle soucieuse de la qualité nutritionnelle de son alimentation. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.