La folie des enfants mannequins stars en Chine

C'est le nouveau rêve des parents chinois : que leurs enfants deviennent des top models. Poussé par la croissance spectaculaire de la mode infantile et de son marketing, le mannequinat des enfants et des adolescents a fait gagner beaucoup d'argent à certaines familles dans les grandes villes chinoises. Entre les shootings, les défilés et le rôle au cinéma, un enfant star peut rapporter plus de 100 000 euros par mois. Un véritable emballement et des excès. Certains parents imposent à leur progéniture une compétition exacerbée. Des petits Chinois soumis à une pression féroce pour être les plus performants, les plus rentables, mais aussi les plus beaux. En Chine, il n'existe aucune réglementation sur les enfants mannequins. Leur nombre d'heures de travail n'est pas limité. L'argent gagné n'est pas non plus bloqué sur le compte bancaire des enfants jusqu'à leur majorité, il est versé directement à leurs parents.