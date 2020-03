La folie du carnaval de Dunkerque

À Dunkerque, quarante mille personnes ont célébré le carnaval. Une tradition vieille de quatre siècles, avec ses costumes irrévérencieux, ses défilés à l'ambiance débridée, ses traditions locales comme le jet de harengs, et ses codes qui permettent d'éviter les débordements malgré les mouvements de foule. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.