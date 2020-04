La France face au coronavirus

Depuis bientôt un mois, une grande partie de la population vit confinée à la maison pour limiter la propagation du coronavirus. Une discipline à respecter, car la mortalité liée au Covid-19 est restée très élevée cette semaine. Découvrez à quel point ce virus peut être agressif et conduire à la mort en quelques jours. Retrouvez aussi ces héros du quotidien qui prennent soin des plus fragiles et des gardiens de la tradition qui ont rouvert boutique pour le week-end pascal. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.