La grande confusion pour le retour à l'école

Branle-bas de combat dans les maternelles et les classes du primaire... 54 pages de règles à respecter pour mettre les locaux aux normes et accueillir potentiellement près de 7 millions d'enfants à l'école la semaine prochaine ! Entre les maires et les directeurs d'établissement qui se mobilisent, ceux qui jugent la mission impossible, les parents inquiets et les profs sous tension, combien d'enfants vont réellement faire leur rentrée ?