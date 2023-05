La Grande Réderie d'Amiens, la nuit des chineurs

Le jour n'est pas encore levé que déjà Stéphanie, David, son compagnon, et Alain, son père, installent leur stand. Les Lelièvre ne sont pas des professionnels de la brocante. Ils comptent sur leurs vieux bibelots pour gagner un peu d'argent. L'objectif pour cette famille picarde est de gagner 300 euros, 100 de plus qu'en 2022. Comme eux, 2 800 exposants participent cette année à la Grande Réderie d'Amiens. Depuis 40 ans, dès 2 heures du matin, la ville se métamorphose en une gigantesque caverne d'Alibaba à ciel ouvert. Avec 15 km de trottoir, 80 000 visiteurs, il s'agit de la deuxième plus grande braderie de France après Lille. Le rendez-vous des collectionneurs, des amoureux de vieux objets venus des quatre coins du monde. Stéphanie, Alain et David fouillent leur garage. Mais aussi le débarras, avec du sol au plafond, ils retrouvent des souvenirs de famille. La Rédérie est l'occasion de faire le tri, mais surtout une tradition bien ancrée dans la famille. Technicienne à l'hôpital, Stéphanie gagne 2 400 euros net par mois. Son père Alain, ex commercial à la retraite, touche 2 000 euros. Avec la recette de la braderie, la famille espère améliorer l'ordinaire et s'offrir de petits plaisirs. Michel, retraité, a développé un nouveau sens. Il sent les tendances, achète des objets anciens pour les revendre dans des brocantes. L'un de ses rendez-vous préférés, c'est la Grande Réderie d'Amiens. Samedi soir, 23h30, à quelques heures du début de la Rédérie, pour éviter la foule, il est le premier à s'installer et tant pis pour la nuit blanche. Pour son emplacement, Michel a payé 80 euros, 8 euros du mètre pour les particuliers. À 8 heures, après les brocanteurs et les collectionneurs, c'est autour du grand public de venir chiner. Sur le stand de Stéphanie et de son papa, les objets commencent à partir. Toute la matinée, les ventes s'enchaînent. Pour eux, la Grande Rédérie est un succès.