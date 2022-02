La guerre du bruit : nuisances sonores et conflits de voisinage

Une nuisance de plus en plus répandue dans les villes comme à la campagne : le bruit. Neuf millions de Français estiment en souffrir. La situation s'est aggravée avec les confinements et le télétravail. En région parisienne, un bailleur social a créé une brigade anti-bruit pour gérer les problèmes de tapage nocturne entre voisins. tandis qu'à la campagne, des habitants dans un village de L'orne sont vent debout contre les éoliennes dont le ronflement gâche la vie des riverains. Ils ont construit leur maison à quatre mains, petit à petit. Jérémy est charpentier. Aurélie travaille dans la logistique automobile. Ils habitent à la campagne, près de Châtellerault. A priori, ils ont tout pour être heureux. Sauf qu'ils ont comme voisine, à 170 mètres de chez eux, l'autoroute A10. C'est la plus longue autoroute de France, elle relie Paris à Bordeaux. En moyenne, 75 000 véhicules passent chaque jour devant leur maison dont 20% de camions. Une pollution sonore qui leur gâche la vie. Le jeune couple profite rarement de son jardin. Impossible aussi de laisser les fenêtres ouvertes en été. Ils ont même dû investir 1 000 euros dans des vitres anti-bruit pour leur chambre. Mais même atténué, le trafic perturbe encore le sommeil de Jérémy. Alors face à son ennemi qui le harcèle la nuit, il a caché une arme près de son oreiller. Difficile pour Audrey et Jérémy de déménager, ils sont propriétaires. Alors, ils se battent actuellement pour obtenir de Vinci des murs et du bitume anti-bruit devant chez eux, mais la société qui gère la portion d'autoroute a d'autres priorités.