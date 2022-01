La leçon de vie du philosophe Alexandre Jollien, handicapé à la naissance

À sa naissance, Alexandre Jollien est étranglé par le cordon ombilical mais survit. Atteint depuis d'athétose, il peine à contrôler les mouvements de son corps, mais son cerveau, lui, jongle avec les notions les plus compliquées de la philosophie. La découverte de Socrate, à tout juste 14 ans, bouleverse sa vie. La philosophie devient "une vocation, le goût des autres, une boussole, une invitation à vivre non pas mieux mais meilleur". "Je crois que le tragique de l'existence m'a fait prendre conscience que c'était soit philosopher, soit crever", raconte-t-il. Le philosophe suisse fait désormais ses premiers pas dans les salles obscures, aux côtés de son ami de longue date Bernard Campan, qu'il décrit comme son "âme sœur". À l'affiche dès le 26 janvier, "Presque" met en scène une histoire d'amitié poignante. Deux personnages perdus, désabusés et solitaires apprennent ensemble à vivre : un croque-mort incarné par son acolyte, et un homme handicapé, féru de philosophie - Alexandre Jollien y interprète donc son propre rôle. "Je n'ai pas la prétention d'être un apôtre, mais peut-être introduire dans le débat d'idées et dans les cœurs une certaine curiosité pour l'autre" : le philosophe suisse appelle ses lecteurs à dépasser leurs réticences pour aller à la rencontre des autres. Auteur de nombreux ouvrages, devenus best-sellers et auréolés pour certains de prix littéraires, spécialiste de la philosophie helléniste, cet écrivain et conférencier atteint de handicap revient sur son parcours dans "Sept à Huit" ce dimanche, dans le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara.