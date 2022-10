La loi des armes : autodéfense et dérapages au Brésil

Un pays où chacun peut faire sa loi chez soi. C'est le fantasme de quelques-uns qui risque de se réaliser au Brésil. Le pays vote ce dimanche pour élire son président. Le sortant, Jair Bolsonaro, a tout fait pour que les armes à feu prolifèrent au sein des foyers brésiliens. Et même la possession des armes semi-automatiques est légale moyennant quelques heures de formation. La mesure est destinée à contrer la criminalité mais elle ne va pas sans provoquer des drames. On assiste donc à un engrenage des armes au Brésil. Et le président sortant Jair Bolsonaro n'est pas étranger à ce phénomène. Sauf que cette situation entraîne aussi une multiplication des dérapages et des drames domestiques. Le taux de criminalité ne cesse d'augmenter dans le pays. Alors, les citoyens ont besoin d'une arme pour se défendre. La loi interdit le port d'armes dans la rue, mais les citoyens peuvent conserver un calibre à domicile et le transporter pour se rendre au stand de tir. C'est le cas de Louana et son mari que nous avons suivi. Ils ont décidé de franchir le pas. D'autant plus que ces dernières années, les formalités pour posséder une arme en toute légalité ont été simplifiées. La première étape pour les apprentis flingueurs est un rendez-vous chez un psychologue assermenté par la police fédérale. Il n'y a pas d'entretien et le test ne dure qu'une heure. Puis, s'ensuit une épreuve pratique dans un stand de tir. Au Brésil, il s'en ouvre un par jour depuis 2019. Quel que soit le résultat du scrutin de ce dimanche, la culture des armes est maintenant solidement enracinée. Un héritage que le Brésil devra porter pendant des générations.