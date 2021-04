La lutte sans relâche des soignants de Melun contre le Covid-19

Aujourd'hui, ils sont toujours mobilisés au front contre la Covid-19. À l'hôpital de Melun, ils ont de plus en plus de mal à encaisser un quotidien fait de montagnes russes émotionnelles, avec des patients dont l'état se dégrade brusquement. Ces combattants sont confrontés à des morts qui les accablent et à une vie de famille de plus en plus difficile. Alors, comment résistent-elles ? Anne-Laure est infirmière en service de réanimation à Melun. En deux heures, l'état d'un de ses patients atteints de la Covid-19 s'est dégradé dramatiquement. Son cœur était en train de lâcher. Mais avec l'intervention des soignants, il est reparti. Malgré cela, l'infirmière sait que l'état de ce patient, âgé de 69 ans, est désespéré. Elle a annoncé aux enfants de ce dernier que le décès est désormais inéluctable. C'est une journée comme les autres à l'hôpital de Melun depuis l'arrivée de la Covid-19. Et si les nouveaux soignants ont encore le feu sacré, d'autres accusent le coup. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.