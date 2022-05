La maire et les dealers : une élue complice d'un trafic de drogue ?

Une quinzaine de personnes sont poursuivies pour un trafic international de cannabis, cocaïne et héroïne. Parmi elles, deux étaient jusqu'alors totalement inconnues des services de police, Mélanie Boulanger, 45 ans, et Hasbi Colak, son adjoint au commerce à Canteleu. Les deux élus sont soupçonnés d'avoir joué le jeu des trafiquants. L'affaire débute en Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2019. La police interpelle deux hommes en pleine transaction dans un garage sous-terrain. Deux kilos de cocaïne pure à 80% sur l'un et 52 000 euros sur l'acheteur. Prénommé Yassine, il est âgé de 22 ans et est connu pour des délits mineurs. Il vient de Rouen et a fait le voyage à bord d'un utilitaire immatriculé au nom d'un restaurant kebab de Canteleu, dont le gérant n'est autre que l'adjoint au commerce de la ville, Hasbi Colak. Co-saisis de l'enquête, les policiers rouennais placent l'élu sur écoute, ainsi que plusieurs membres d'une même famille. Un clan qu'ils soupçonnent depuis longtemps de diriger avec des hommes de main le trafic de stupéfiants dans la région, les Meziani. Au fil de leur enquête, les policiers découvrent l'emprise et la crainte que le clan Meziani inspirerait en ville. Pour protéger son territoire, le clan serait allé jusqu'à faire pression sur des élus de Canteleu, à commencer par madame la maire, Mélanie Boulanger. Socialiste, entrée en politique à l'âge de 18 ans, elle a été élue à la tête de Canteleu en 2014. Elle est maman d'une adolescente. En 2017, elle reçoit dans son bureau de la mairie un des membres de la fratrie Meziani qui souhaite un logement social. Elle aurait refusé de lui accorder tout passe-droit, ce qui l'aurait rendu furieux. Selon l'élue, il aurait proféré des menaces. Comprenant qu'elle ne bénéficierait d'aucune protection policière, la maire aurait renoncé à déposer plainte. La crainte se serait-elle alors installée, poussant Mélanie Boulanger et son adjoint à la faute ? C'est ce que pensent les enquêteurs en écoutant les conversations téléphoniques de l'élu en charge du commerce. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.