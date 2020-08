La métamorphose des Pyrénées

Quatre millions de visiteurs y sont attendus en 2020. La fréquentation des Hautes-Pyrénées est en hausse de 15% par an, surtout cet été où la peur du virus fait fuir les plages bondées. On y retrouve 350 kilomètres de sentiers, des centaines de rivières et de torrents impétueux, ainsi que des cols mythiques. La destination est en pleine métamorphose. Le temps des refuges inconfortables et du thermalisme désuet est révolu. Passer une nuit dans un observatoire astronomique. S'adonner aux joies du parapente et du canyoning. Rouler à vélo sur les pentes du Tourmalet, dans les traces des grands noms du Tour de France. Voilà quelques-unes des multiples activités qu'offrent aujourd'hui les Pyrénées. Nous devons cette diversification à des enfants du pays. Nous sommes allés à la rencontre de ces passionnés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.