La mobilisation de la police russe contre le fléau de l'alcool au volant

En Russie, l'alcool au volant est un fléau que la police tente d'endiguer. En 2019, près de 150 000 accidents de la route ont eu lieu dans ce pays et les plus meurtriers restent ceux dus à la conduite en état d'ivresse. Ce constat a poussé la police à prendre le problème à bras-le-corps. La tâche est immense, mais l'implication des brigades spécialisée donne des résultats. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.